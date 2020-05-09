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Koronavirüs ABDde kalp krizi ve kanser ölümleri, koronavirüsten önde gidiyor
DÜNYA

ABD'de kalp krizi ve kanser ölümleri, koronavirüsten önde gidiyor

ABD’de devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen ülke genelinde önde gelen ölüm nedeninin kalp krizi olduğu belirtildi. Ocak-nisan döneminde ABD’de 1 milyon ölümün olduğu, bunlardan 230 binin kalp krizinden kaynaklandığı ifade edildi.

Haber Merkezi AA
ABD'de kalp krizi ve kanser ölümleri koronadan fazla.
ABD'de kalp krizi ve kanser ölümleri koronadan fazla.

Wall Street Journal’da yer alan haberde, 2020'de şu ana kadar kalp krizinden hayatını kaybedenlerin sayısının, Kovid-19 nedeniyle ölenlerden 3 kat daha fazla olduğu bildirildi.

  • Ulusal Sağlık İstatistikleri Merkezinin (NCHS) ölüm istatistiklerine dayandırılan habere göre, ocak-nisan döneminde ABD’de 1 milyon ölümün olduğu, bunlardan 230 binin kalp krizinden kaynaklandığı ifade edildi.

Öne çıkan diğer ölümler arasında yaklaşık 200 binin kanser, 75 binin Kovid-19, 61 binin kronik solunum rahatsızlığı, 55 binin kaza ve 52 binin felç kaynaklı olduğu bilgisi paylaşıldı.

Bütün ölüm sebeplerini belirli kategori altında toplama ve kıyaslamanın zor olduğu vurgulanan haberde, ocak ayından beri ülkede 66 binden fazla "aşırı" ölüm gerçekleştiğinin kayıtlara geçtiğine dikkat çekildi.

NCHS yetkililerinin, söz konusu verileri resmi ölüm sertifikaları üzerinden oluşturduğu ve bunların da kendilerine ulaşmasının 10 hafta sürdüğü için söz konusu rakamların düşük olabileceğine işaret edildi.

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