ABD’de karantina karşıtı silahlı protestocular, Michigan Eyaleti Meclis binasını bastı

Koronavirüs salgınının merkez üssü haline gelen ABD’de karantina karşıtı protestolar devam ediyor. Michigan eyaletinde ilk olarak 15 Nisan’da başlayan eylemlerde silahlı protestocular, bu kez Eyalet Meclis Binasını bastı. Michigan Valisi Gretchen Whitmer’ın "Evde kal" çağrılarına ve karantina uygulamasına tepki gösteren yüzlerce protestocu, acil durum sürecini uzatma talebinin görüşüldüğü sırada Meclis binasına girdi.

Maske bile takmadılar

Genel Kurula girmeye çalışan protestocular polis tarafından engellendi. Sosyal mesafe kuralını hiçe sayan protestocuların maske de takmadığı gözlemlendi. Senatör Dayna Polehanki ise sosyal medya platformu Twitter’dan silahlı protestocuların fotoğrafını paylaşarak, "Bazı meslektaşlarım çelik yelek giydi" ifadelerini kullandı.

Trump'tan ilginç açıklama

ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada silahlı protestocular için "iyi niyetli insanlar" ifadelerini kullandı. Trump, "Michigan Valisi ateşi söndürmeli. Bunlar çok iyi insanlar ama kızgınlar. Onlar hayatlarını güvenli bir şekilde geri istiyorlar. Onları görün, onlarla konuşun, bir anlaşma yapın" dedi.