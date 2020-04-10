Koronavirüs ABDde korkunç bilanço 24 saatte 1878 ölü
DÜNYA

ABD'de korkunç bilanço: 24 saatte 1878 ölü

ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1878 artarak 16 bin 686'ya yükseldi.

Haber Merkezi AA
ABD'de ölü sayısı korkutucu seviyelere ulaştı.
ABD'de ölü sayısı korkutucu seviyelere ulaştı.

Koroavirüs salgınının etkili olduğu ülkeler listesinde dünyada ilk sırada bulunan ABD'de vaka ve ölü sayısı her geçen gün artıyor. Son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 33 bin 861 artışla 466 bin 299'a, ölenlerin sayısı ise 1878 artarak 16 bin 686’ya çıktı.

ABD’de koronavirüsten ölenler toplu mezarlara gömülüyor
KORONAVİRÜS
ABD’de koronavirüsten ölenler toplu mezarlara gömülüyor
  • Dünya genelinde ABD'yi 157 bin 22 vakayla İspanya ve 143 bin 626 vakayla İtalya takip ediyor. ABD'deki vaka sayısının, kendisinden sonra gelen ilk 3 ülke olan İspanya, İtalya ve 118 bin 790 vaka ile Fransa'nın toplamından daha fazla olduğu gözleniyor.

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KORONAVİRÜS
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ABD'de salgının merkezi "New York"

Eyaletlere bakıldığında salgın etkisini en çok New York'ta hissettirmeye devam ediyor. Bu kentte dün 151 bin 79 olan vaka sayısı, 10 bin 728 artışla 161 bin 807'ye çıktı. New York'u 51 bin 27 vakayla komşusu New Jersey, 21 bin 504 vakayla Michigan takip ediyor.

Can kaybı bakımından da New York 7 bin 67 ölümle ilk sıradaki yerini korurken, onu 1709 ölümle New Jersey ve 1076 ölümle Michigan eyaletleri izliyor.

Toplam 26 bin 522 hasta iyileşti

Ülke genelinde Kovid-19 teşhisi konulduktan sonra iyileşenlerin sayısı ise 26 bini geçti. Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, dün 25 bin 410 olan iyileşenlerin sayısı bugün 1112 artarak 26 bin 522'ye yükseldi.

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