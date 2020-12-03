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Koronavirüs ABDde koronavirüs bilançosu Ölenlerin sayısı 280 bine dayandı
DÜNYA

ABD'de koronavirüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 280 bine dayandı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 978 artarak 279 bin 999'a yükseldi. New York, Kovid-19'a bağlı can kaybında 34 bin 728 ile ilk sırada yer alırken 703 binden fazla vaka ile Illinois eyaletinden sonra 5'inci sırada bulunuyor.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers'e göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 206 bin 799 artışla 14 milyon 320 bin 436'ya ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 2 bin 978 artarak 279 bin 999'a çıktı.

İyileşenlerin sayısı 8 milyon 467 bini geçerken toplam test sayısı 199 milyon 928 bini aştı.

New York ilk sırada


Ülkede Teksas eyaleti 2 milyona yakın vaka ile ilk sırada yer alıyor. Bu eyaleti 1 milyon 269 bini aşkın vakayla California ve 1 milyon 18 bini geçen vakayla da Florida izliyor.

New York ise Kovid-19'a bağlı can kaybında 34 bin 728 ile ilk sırada yer alırken 703 binden fazla vaka ile Illinois eyaletinden sonra 5'inci sırada bulunuyor.

Kovid-19 vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 9 milyon 539 binden fazla vakayla Hindistan ve 6 milyon 436 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

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