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Koronavirüs ABDde koronavirüs bilançosu Ölenlerin sayısı 305 bini geçti
DÜNYA

ABD'de koronavirüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 305 bini geçti

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 319 artarak 305 bin 88'e yükseldi. Kovid-19'a bağlı can kaybında 35 bin 500 ile ilk sırada yer alan New York, vaka sayısında 803 binden fazla vakayla Illinois eyaletinden sonra 5. sırada bulunuyor.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 254 bin 108 artışla 16 milyon 551 bin 634'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 2 bin 319 artarak 305 bin 88'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı 9 milyon 646 bine yaklaşırken, toplam test sayısı 219 milyon 508 bini aştı.

İlk sırada yer alan eyaletler

Ülkede Kaliforniya eyaleti 1 milyon 555 binden fazla vaka ile ilk sırada yer alıyor. Bu eyaleti 1 milyon 478 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 116 binden fazla vakayla da Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kaybında 35 bin 500 ile ilk sırada yer alan New York, vaka sayısında 803 binden fazla vakayla Illinois eyaletinden sonra 5. sırada bulunuyor.

Kovid-19 vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'yi, 9 milyon 871 binden fazla vakayla Hindistan ve 6 milyon 880 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

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