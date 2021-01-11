Koronavirüs ABDde koronavirüs bilançosu Ölenlerin sayısı 383 bini geçti
DÜNYA

ABD'de koronavirüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 383 bini geçti

ABD'de koronavirüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 383 bini geçti

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1798 artarak 383 bin 295'e yükseldi. Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 39 bin 592 ölümle New York ilk sırada yer alıyor.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 216 bin 361 artışla 22 milyon 918 bin 711'e çıktı.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son bir günde 1798 artarak 383 bin 295'e yükseldi.

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 13 milyon 484 bini, ülke genelinde Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 271 milyon 372 bini geçti.

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New York ilk sırada

Kaliforniya eyaleti 2 milyon 720 bini geçen vaka sayısıyla ilk sırada yer alırken, bunu 1 milyon 975 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 477 binden fazla vakayla Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 39 bin 592 ölümle New York ilk sırada yer alıyor.

Vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'yi, 10 milyon 467 binden fazla vakayla Hindistan ve 8 milyon 105 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

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