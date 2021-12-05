Koronavirüs ABDde koronavirüs kaynaklı ölümler 788 bin 205e yükseldi
DÜNYA

ABD'de koronavirüs kaynaklı ölümler 788 bin 205'e yükseldi

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 504 artışla 788 bin 205'e yükseldi. Pakistan'da toplam vaka sayısı 1 milyon 286 bini geçerken, Japonya'da ise virüse bağlı can kaybı yaşanmadı.

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Haber Merkezi AA
ABDde koronavirüs kaynaklı ölümler 788 bin 205e yükseldi
Arşiv

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 57 bin 893 artışla 49 milyon 52 bin 458'e çıktı.

Virüs nedeniyle son 24 saatte 504 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde can kaybı 788 bin 205'e ulaştı.

California 5 milyon 107 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti yaklaşık 4 milyon 351 bin vakayla Teksas ve 3 milyon 741 bin vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 74 bin 800 ile ilk sırada bulunurken, bu rakam Teksas'ta 74 bin 169’a ulaştı, Florida'da ise 61 bin 701 oldu.

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Pakistan'da artış sürüyor

  • Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 372 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 286 bin 825'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 6 artışla 28 bin 767'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 245 bin 606'ya çıktı.

Pakistan’da şimdiye kadar 124 milyon 760 binin üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

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Japonya'da can kaybı yok

Japonya’da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 115 artarak 1 milyon 728 bin 311'e yükselirken, virüse bağlı can kaybı yaşanmadı.

Son bir günde 31 bin 558 kişiye virüs testi yapıldı. 133 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde, 29 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

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İran'da son durum

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 76 artarak 130 bin 200'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 3 bin 109 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 593'ünün hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 6 milyon 125 bin 596'ya yükseldiği ülkede, 76 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 130 bin 200'e çıktı.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 3 bin 249 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da 58 milyon 94 bin 169 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 48 milyon 149 bin 791 kişiye ikinci dozu, 1 milyon 287 bin 811 kişiye ise üçüncü dozu yapıldı.

Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 107 milyon 531 bin 771 doz aşı uygulandı.

Risk gruplarına göre ülke genelinde 2 şehir "yüksek riskli" anlamına gelen "kırmızı" kategoride, 9 şehir "orta riskli" olan "turuncu", 153 şehir "düşük riskli" olarak belirlenen "sarı" ve 284 şehir "risksiz" olarak ifade edilen "mavi" kategoride yer alıyor.

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