Koronavirüs ABDde korkunç bilanço Bir günde 4 bin 931 kişi koronavirüsten öldü
DÜNYA

ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı - ABD'de koronavirüste son durum

ABD'de korkunç bilanço: Bir günde 4 bin 931 kişi koronavirüsten öldü

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 4 bin 931 artarak 30 bin 990'a çıktı. Ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 639 bin 733'e yükseldi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

ABD'de Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 30 bin 48 artarak 639 bin 733'e, can kaybı 4 bin 931 artarak 30 bin 990'a ulaştı.

Vaka ve ölü sayısındaki bu ani artışın ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) artık "muhtemel" koronavirüs vaka ve ölümlerini de rakamlara dahil etmeye başlamasından kaynaklandığı belirtiliyor.

CDC daha önce sadece kendi laboratuvarlarında ve özel ya da eyalet laboratuvarlarında yapılan test sonucu "pozitif" çıkan kişileri sayıya dahil ederken, klinik bulguları koronavirüse işaret eden kişileri istatistiklerin dışında tutuyordu.

ABD'yi 182 bin 816 vakayla İspanya, 165 bin 155 ile İtalya, 134 bin 753 ile Almanya takip ediyor.

ABD'deki vaka sayısının, sıralamada kendisinden sonra gelen ilk üç ülke olan İspanya, İtalya ve Almanya'nın toplamından fazla olması dikkati çekiyor.

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ABD'de salgının merkezi New York

Eyaletlere bakıldığında, salgın etkisini en çok New York'ta hissettirmeye devam ediyor. Eyalette 203 bin 337 olan vaka sayısı son 24 saatte 11 bin 495 artışla 214 bin 832'ye çıktı.

New York'u 71 bin 30 vakayla komşusu New Jersey, 29 bin 918 vakayla Massachusetts takip ediyor.

Can kaybı bakımından da New York 14 bin 73 ölümle ilk sıradaki yerini korurken, onu 3 bin 156 ölümle New Jersey ve 1921 ölümle Michigan eyaletleri izliyor.

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52 bin 739 hasta iyileşti

ABD'de 3 milyon 262 bin 921 kişiye Kovid-19 testi yapılırken, iyileşenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 773 artışla 52 bin 739'a ulaştı.

Ülke genelinde 104 bin 39 kişinin de virüs nedeniyle hastanelerde tedavileri sürüyor.

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