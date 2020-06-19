Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs ABDde koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 752 artarak 120 bin 707ye yükseldi
DÜNYA

ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 752 artarak 120 bin 707'ye yükseldi

ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 752 artarak 120 bin 707'ye yükseldi

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 752 artarak 120 bin 707'ye yükseldi. Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 752 artarak 120 bin 707'ye çıktı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olma özelliğini koruyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı, son 24 saatte 29 bin 184 artarak 2 milyon 264 bin 862'ye ulaştı.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 752 artarak 120 bin 707'ye çıktı.

Almanya Türkiye'yi de listeye ekledi: 48 saat önce yaptırılan koronavirüs testini kabul edecek
KORONAVİRÜS
Almanya Türkiye'yi de listeye ekledi: 48 saat önce yaptırılan koronavirüs testini kabul edecek

ABD'yi 984 bin 315 vakayla Brezilya, 569 bin 63 vakayla Rusya ve 382 bin 497 vakayla Hindistan izliyor.

Günlük vaka ve ölü sayısındaki düşüşe rağmen New York, salgından en fazla etkilenen eyalet konumunu sürdürüyor.

New York'ta 408 bin 426 kişiye virüs bulaştı, 31 bin 92 kişi hayatını kaybetti.

New York'u 171 binden fazla vakayla New Jersey ve 167 binden fazla vakayla California takip ediyor.

ABD'de Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 26 milyon 737 bini, iyileşen sayısı 931 bini geçti.

Rusya'da ilk koronavirüs aşısı gönüllü kişilerde denenmeye başladı
OYNAT 00:35
Rusya'da ilk koronavirüs aşısı gönüllü kişilerde denenmeye başladı
Tüm dünyada olduğu gibi Rusya'da da koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı üretme çalışmaları devam ediyor. Ülkede aşı adayının ilk klinik denemeleri, gönüllüler üzerinde başladı. Görüntüler ise Rusya Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.


Abone Ol Google News
AK Partinin adayı belli oldu

AK Parti'nin adayı belli oldu

​TBMM Başkanı Şentop, Meclis'in 1. koltuğuna yeniden talip.
Çalıntı Yunan adalarına yakından bakalım

Çalıntı Yunan adalarına yakından bakalım

Atina'nın planı hayata geçerse Türk balıkçılar denize bile açılamaz.
İstanbulda gök delindi vatandaşlar hazırlıksız yakalandı

Çin'le swap anlaşması yapıldı

Çin'le swap anlaşması yapıldı

Merkez Bankası'ndan doların ateşini düşürecek açıklama.
Dijital takip mi? Gözetleme mi?

Dijital takip mi? Gözetleme mi?

​Kovid-19 uygulamaları nasıl çalışıyor?

​PKK'lı teröristin havaya uçtuğu anlar...

Son umudu İsrail

Son umudu İsrail

Hafter ile İsrail ilişkisinin perde arkası..

​Bakan Çavuşoğlu İtalyan mevkidaşıyla basın toplantısı düzenliyor.

İBB'nin ​Adalar'a aldığı araçların evrakları incelenince anlaşıldı...

Bakan Akar ve TSK'nın komuta kademesi harekat merkezinde.

Anahtarını Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek.

​Yıllarca Afrika'yı sömürüp zenginleşen Avrupa için işler sarpa sardı.

Brezilya'daki bir hastanede "MADE in Türkiye" yazısı görmek.
Almanya Türkiye'yi listeye ekledi

Almanya Türkiye'yi listeye ekledi

​48 saat önce yaptırılan testi kabul edecek.

Danıştay kararını açıkladı.

​Büyükada'ya gelen Ekrem İmamoğlu protesto edildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.