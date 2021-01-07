Koronavirüs ABDde koronavirüs tablosu Ölenlerin sayısı 370 bini geçti
DÜNYA

ABD'de koronavirüs tablosu: Ölenlerin sayısı 370 bini geçti

ABD'de koronavirüs tablosu: Ölenlerin sayısı 370 bini geçti

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 4 bin 331 artarak 370 bin 71'e yükseldi. Kovid-19'a bağlı can kayıplarında 38 bin 888 ölümle New York ilk sırada yer alıyor.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 276 bin 941 artışla 21 milyon 865 bin 323'e çıktı.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son bir günde 4 bin 331 artarak 370 bin 71'e yükseldi.

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 13 milyon 25 bini, ülke genelinde Kovid-19 testi yaptıranların sayısı da 263 milyon 589 bini geçti.

En fazla vaka California, en çok ölüm New York'ta

Ülkede, California eyaleti 2 milyon 537 bini geçen vaka sayısıyla ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 1 milyon 894 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 409 binden fazla vakayla Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 38 bin 888 ölümle New York ilk sırada yer alıyor.

Vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'yi, 10 milyon 395 binden fazla vakayla Hindistan ve 7 milyon 874 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

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