ABD’de koronavirüs testi dört kez reddedilen kadın doktor hayatını kaybetti

ABD'nin Michigan Eyaletine bağlı Farmington Hills'deki bir hastanede laboratuvar teşhis doktoru olarak çalışan Deborah Gatewood, Kovid-19 testi yaptıramadan hayatını kaybetti.

Geçen Mart ayında 63 yaşındaki Deborah Gatewood, ateş ve kuru öksürük şikayetiyle hastaneye baş vurdu. Hastanede, Kovid-19 semptomları olduğu söylenen kadın, test yapılmadan izolasyon için evine gönderildi.

FOX 2 Detroit’e konuşan Gatewood’un kızına göre, annesi üç kez daha Kovid-19 testi yaptırmayı denedi ancak başarılı olamadı. Doktorlar, test yerine semptomatik tedavi reçetesi yazıp eve ‘dinlenmeye’ gönderdi.

Bir süre sonra durumu kötüleşen Gatewood, iki taraflı pnömöni teşhisiyle hastaneye yatırıldıktan iki gün sonra hayatını kaybetti.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin paylaştığı son verilere göre, ABD’deki toplam Kovid-19 vakası sayısı 890 bini geçti. 50 binden fazla kişi öldü. Son 24 saatte yaklaşık 29 bin yeni vaka tespit edildi. ABD, Kovid-19 vaka ve ölü sayısında dünyada birinci sırada yer alıyor.