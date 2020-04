ABD'de koronavirüs vaka sayısı yarım milyonu geçti: Son 24 saatte 2 bin 91 kişi öldü

Kovid-19 salgınının etkili olduğu ülkeler listesinde ilk sırada bulunan ABD'de vaka ve ölü sayısı her geçen gün artıyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı dünden beri 35 bin 316 artışla 501 bin 615'e, can kaybı ise 2 bin 91 artışla 18 bin 777’ye çıktı.

DÜNYA New York Belediye Başkanı De Blasio’dan 'toplu mezar' açıklaması: Ne yazık ki yaşanan budur

Vaka sayısında yarım milyon eşiğini geçen ABD’yi 161 bin 852 vakayla İspanya ve 147 bin 577 vakayla İtalya takip ediyor.

ABD'deki vaka sayısının, kendisinden sonra gelen ilk 3 ülke olan İspanya, İtalya ve 125 bin 931 vaka ile Fransa'nın toplamından daha fazla olduğu gözleniyor.

DÜNYA ABD'de koronavirüs nedeniyle 800 bin eski asker göreve çağrıldı

ABD'de salgının merkezi New York

Eyaletlere bakıldığında, salgın etkisini en çok New York'ta hissettirmeye devam ediyor. Bu kentte dün 161 bin 807 olan vaka sayısı, 12 bin 682 artışla 174 bin 489'a çıktı.

New York'u 54 bin 588 vakayla komşusu New Jersey, 22 bin 234 vakayla Michigan takip ediyor.

Can kaybı bakımından da New York 7 bin 887 ölümle ilk sıradaki yerini korurken, burayı 1932 ölümle New Jersey ve 1276 ölümle Michigan eyaletleri izliyor.

Toplam 29 bin 191 hasta iyileşti

Ülke genelinde Kovid-19 teşhisi konulduktan sonra iyileşenlerin sayısı ise 2 bin 669 artışla 29 bin 191'e ulaştı.

New York Valisi Andrew Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, eyalette 130 bin 689 kişinin koronavirüse yakalandığını, 4 bin 758 kişinin de öldüğünü söyledi. Okulların ve açık kalması zorunlu olmayan iş yerlerinin 29 Nisan'da kadar kapalı kalacağını belirten Cuomo, sosyal mesafe kurallarına uymayanların ise 1000 dolara kadar para cezası ödeyeceğini ifade etti. ABD genelinde ise John Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, 338 bin 995 kişide Kovid-19 görülürken, 9 bin 683 kişi ise virüs yüzünden hayatını kaybetti.





