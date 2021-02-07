Koronavirüs ABDde koronavirüste ağır bilanço Ölenlerin sayısı 473 bini geçti
DÜNYA

ABD'de koronavirüste ağır bilanço: Ölenlerin sayısı 473 bini geçti

ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 780 artarak 473 bin 543'e yükseldi. Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 44 bin 827 ölümle New York ilk sırada yer alıyor.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 111 bin 277 artışla 27 milyon 521 bin 421'e çıktı.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 780 artarak 473 bin 543'e ulaştı.

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 17 milyon 269 bini ve Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 322 milyon 400 bini geçti.

En fazla vaka California'da, en çok ölüm New York'ta

ABD'de California eyaleti 3 milyon 393 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 493 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 771 binden fazla vakayla Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 44 bin 827 ölümle New York ilk sırada yer alıyor.

Salgında vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada olan ABD'yi, 10 milyon 828 binden fazla vakayla Hindistan ve 9 milyon 500 bine yakın vakayla Brezilya takip ediyor.

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