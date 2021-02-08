Koronavirüs ABDde koronavirüste ağır bilanço Ölenlerin sayısı 474 bin 939a çıktı
DÜNYA

ABD'de koronavirüste ağır bilanço: Ölenlerin sayısı 474 bin 939'a çıktı

ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1396 artarak 474 bin 939'a yükseldi. Kovid-19'a bağlı can kayıplarında 44 bin 979 ölümle New York ilk sırada yer alıyor.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 91 bin 266 artışla 27 milyon 612 bin 687'ye çıktı.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1396 artarak 474 bin 939'a ulaştı.

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 17 milyon 354 bini ve Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 323 milyon 806 bini geçti.

En fazla vaka California'da, en çok ölüm New York'ta

ABD'de California eyaleti 3 milyon 404 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 501 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 777 binden fazla vakayla Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 44 bin 979 ölümle New York ilk sırada yer alıyor.

Salgında vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada olan ABD'yi, 10 milyon 843 binden fazla vakayla Hindistan ve 9 milyon 524 bine yakın vakayla Brezilya takip ediyor.

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