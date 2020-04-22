ABD'de koronavirüsten ilk ölümlerin sanılandan 3 hafta önce başladığı belirlendi

California Santa Clara Acil Operasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada,"Santa Clara İlçesi adli tıp uzmanının tespitine göre, ilçemizde koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümlerin, bilinenin aksine 9 Mart 2020’de değil, daha önce gerçekleştiği ortaya çıkmıştır." ifadelerine yer verildi.
- Açıklamada, adli tıp uzmanının 6 şubat ve 17 şubat tarihlerinde hayatını kaybeden iki kişi üzerinde yaptığı otopsi sonuçlarını Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne (CDC) gönderdiği ve CDC’nin ölüm sebeplerini koronavirüs (Kovid-19) olarak onayladığı belirtildi.
"6 Şubat değil 29 Şubat"
Amerikan medyasında geniş yer bulan olay üzerine konuşan uzmanlar, Santa Clara’daki gerçeğin ortaya çıkmasına kadar ABD’de koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ilk ölümün 6 Şubat değil, 29 Şubat'ta Washington eyaletinde gerçekleştiğinin sanıldığına vurgu yaptı.