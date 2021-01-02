Koronavirüs ABDde koronavirüsten ölenlerin sayısı 356 bini geçti
DÜNYA

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 356 bini geçti

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 356 bini geçti

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 69 artarak, 356 bin 450'ye ulaştı. Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 12 milyon 179 bini, ülke genelinde Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 254 milyon 684 bini geçti.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 156 bin 531 artışla 20 milyon 619 bin 32'ye çıktı.

  • Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son bir günde 2 bin 69 artarak, 356 bin 450 oldu. Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 12 milyon 179 bini, ülke genelinde Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 254 milyon 684 bini geçti.

En fazla vaka California, en çok ölüm New York'ta

Ülkede California eyaleti 2 milyon 346 bine yakın vakayla ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 1 milyon 784 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 323 binden fazla vakayla Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 38 bin 145 ile New York ilk sırada yer alıyor.

Vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'yi 10 milyon 310 binden fazla vakayla Hindistan ve 7 milyon 700 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor. Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı Hindistan'da 149 bini, Brezilya'da ise 195 bini aşmış durumda.

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