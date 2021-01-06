Koronavirüs ABDde koronavirüsten ölenlerin sayısı 365 bin 740a çıktı
DÜNYA

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 365 bin 740'a çıktı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 601 artarak 365 bin 740'a yükseldi. Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 12 milyon 866 bini, ülke genelinde Kovid-19 testi yaptıranların sayısı da 261 milyon 879 bini geçti.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 232 bin 852 artışla 21 milyon 588 bin 382'ye çıktı.

  • Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son bir günde 3 bin 601 artarak 365 bin 740'a yükseldi. Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 12 milyon 866 bini, ülke genelinde Kovid-19 testi yaptıranların sayısı da 261 milyon 879 bini geçti.

En fazla vaka California, en çok ölüm New York'ta

Ülkede, California eyaleti 2 milyon 501 bini geçen vaka sayısıyla ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 1 milyon 868 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 392 binden fazla vakayla Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 38 bin 718 ölümle New York ilk sırada yer alıyor.

Vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'yi, 10 milyon 377 binden fazla vakayla Hindistan ve 7 milyon 812 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

ABD'de koronavirüs aşılarını sabote eden eczacı suçunu itiraf etti: Güvenli olduğuna inanmıyorum
KORONAVİRÜS
ABD'de koronavirüs aşılarını sabote eden eczacı suçunu itiraf etti: Güvenli olduğuna inanmıyorum
Abone Ol Google News
Dolmabahçede Larinin gecesi

Dolmabahçe'de Larin'in gecesi

​Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçının canlı anlatımı için tıklayın.
Trabzon zirveye yürüyor

Trabzon zirveye yürüyor

​Bordo mavililer zirve ile arasındaki puan farkını 5'e indirdi.
Tabloda sevindiren gelişme

Tabloda
sevindiren gelişme

​Sağlık Bakanlığı son 24 saati açıkladı.
İmzalar atıldı

İmzalar atıldı

Erdoğan ve Rama, basın toplantısında açıkladı.
Türk polisi <br>gereğini yaptı

Türk polisi
gereğini yaptı

Soylu'dan Boğaziçi Üniversitesi açıklaması.
'Benim ülkem bambaşka'

'Benim ülkem bambaşka'

​Hazar Denizi'nde rahatsızlanıp ambulans uçakla alınmıştı.

Anne ve üvey babaya tahliye

Anne ve üvey babaya tahliye

​İki kardeşin resimlerle anlattığı cinsel istismar davasında karar.

​MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Boğaziçi açıklaması.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.