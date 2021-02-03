ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 457 bini aştı

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 115 bin 767 artışla 27 milyon 28 bin 739'a çıktı.

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Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 638 artarak 457 bin 884'e ulaştı. Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 16 milyon 752 bini ve Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 315 milyon 614 bini geçti.

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En fazla vaka California'da, en çok ölüm New York'ta

Vaka sayısı bakımından California 3 milyon 341 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 438 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 737 binden fazla vakayla Florida izliyor.

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