ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 476 bini geçti ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1477 artarak 476 bin 416'ya yükseldi. Ülkede bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 17 milyon 514 bini ve Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 325 milyon 511 bini geçti. California eyaleti 3 milyon 415 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 510 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 783 binden fazla vakayla Florida izliyor.

Haber Merkezi 09 Şubat 2021, 18:22 Son Güncelleme: 09 Şubat 2021, 18:44 AA