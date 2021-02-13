Koronavirüs ABDde koronavirüsten ölenlerin sayısı 492 bini geçti
DÜNYA

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 492 bini geçti

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 492 bini geçti. Kovid-19'a bağlı can kayıplarında da 46 bin 379 ölümle California birinci sırada bulunuyor.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 103 bin 828 artışla 28 milyon 108 bin 584'e çıktı.

  • Virüs nedeniyle şimdiye kadar 492 binden fazla kişi hayatını kaybederken, iyileşenlerin sayısı da 18 milyon 41'e ulaştı. Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 332 milyon 132 bini geçti.

-En fazla vaka ve ölüm California'da

California eyaleti 3 milyon 457 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 560 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 814 binden fazla vakayla Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kayıplarında da 46 bin 379 ölümle California birinci sırada bulunuyor.

Salgında vaka ve ölüm sayısı bakımından dünyada ilk sırada olan ABD'yi, 10 milyon 892 binden fazla vakayla Hindistan ve 9 milyon 765 bini aşkın vakayla Brezilya takip ediyor.

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KORONAVİRÜS
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