ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 497 bini geçti

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 63 bin 789 artışla 28 milyon 262 bin 355'e çıktı.
- Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1110 artarak 497 bin 175'e yükseldi. Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 18 milyon 224 bini, Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 335 milyon 114 bini geçti.
En fazla vaka ve ölüm California'da
ABD'de California eyaleti 3 milyon 471 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 573 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 827 binden fazla vakayla Florida izliyor.
- Kovid-19'a bağlı can kayıplarında da 47 bin 55 ölümle California birinci sırada bulunuyor. Salgında vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada olan ABD'yi 10 milyon 919 binden fazla vakayla Hindistan ve 9 milyon 834 bini aşkın vakayla Brezilya takip ediyor.