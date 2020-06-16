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Koronavirüs ABDde koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 474 artarak 118 bin 339a yükseldi
DÜNYA

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 474 artarak 118 bin 339'a yükseldi

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 474 artarak 118 bin 339'a yükseldi

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 474 artışla 118 bin 339'a yükseldi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 20 bin 734 artarak 2 milyon 183 bin 598'e ulaştı.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 474 artarak 118 bin 339'a çıktı.

Brezilya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 627 kişi hayatını kaybetti
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Brezilya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 627 kişi hayatını kaybetti

ABD'yi 891 bin 556 vakayla Brezilya, 545 bin 458 vakayla Rusya ve 344 bin 788 vakayla Hindistan izliyor.

Günlük vaka ve ölü sayısında düşüşe rağmen New York salgından en fazla etkilenen eyalet konumunu sürdürüyor.

New York'ta şimdiye kadar 405 bin 139 kişiye virüs bulaştı, 30 bin 952 kişi hayatını kaybetti.

New York'u 170 bine yakın vakayla New Jersey ve 155 binden fazla vakayla California takip ediyor.

ABD'de Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 25 milyon 268 bini ve iyileşen sayısı 890 bini geçti.

Trump koronavirüs sorusuna kızıp basın toplantısını terk etti
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Trump koronavirüs sorusuna kızıp basın toplantısını terk etti
ABD Başkanı Donald Trump'ın düzenlediği basın toplantısında, Asya kökenli bir muhabir ile gerçekleştirdiği diyalog gündem oldu. Trump, kendisine yöneltilen, 'Neden koronavirüs mücadelesindeki başarılarınızı bir yarışmaya çeviriyorsunuz üstelik halen insanlar ölürken' sorusuna, 'Bunu Çin'e sorun' dedi ve ardından basın toplantısını sonlandırdı.


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