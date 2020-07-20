Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs ABDde Kovid-19 salgınında ölenlerin 143 bin 311e yükseldi
DÜNYA

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin 143 bin 311'e yükseldi

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 428 artarak 143 bin 311'e yükseldi.

Haber Merkezi AA
Foto/ Arşiv
Foto/ Arşiv

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunu koruyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı, son 24 saatte 63 bin 981 artışla 3 milyon 899 bin 411'e ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da son 24 saatte 428 artarak 143 bin 311'e çıktı.

Dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 2 milyon 99 bin 896 ile Brezilya, 1 milyon 119 bin 412 ile Hindistan ve 777 bin 486 vakayla Rusya izliyor.

Günlük vaka ve ölü sayısındaki düşüşe rağmen New York, ABD'de "salgından en fazla etkilenen eyalet" konumunu sürdürüyor.

New York'ta 434 bin 164 kişiye virüs bulaştı, 32 bin 570 kişi hayatını kaybetti.

New York'u 391 binden fazla vakayla California ve 350 binden fazla vakayla Florida takip ediyor.

ABD'de Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 48 milyon 345 bini, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 802 bini geçti.

Abone Ol Google News
Şanlıurfa kavruluyor: 52 dereceyi gördü

Şanlıurfa kavruluyor: 52 dereceyi gördü

Çocuklar serinlemek için sulama aracına akın etti.
Unuttuğumuz Kıbrıs

Unuttuğumuz Kıbrıs

​Her metrekaresi şehit kanı ile sulanan kardeş toprağımız.
Yeni Zigana tünelinin yüzde 68’i tamamlandı: Tamamlandığında Türkiye’nin en uzun çift tüplü karayolu tüneli olacak

Beşiktaş <br>elinden kaçırdı

Beşiktaş
elinden kaçırdı

'​Yürürken bile zorlanır' diyorlardı, göz kamaştırdı.

Başakşehir'e <br>zorlu rakipler

Başakşehir'e
zorlu rakipler

​Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakiplerden 10 tanesi kesinleşti.

Tarihi hüsran

Tarihi hüsran

​Fenerbahçe 30 sene sonra bir ilki yaşadı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.