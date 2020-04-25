ABD'de sağlık skandalı: korona testi 4 kez reddedilen doktor öldü

Michigan eyaletine bağlı Farmington Hills'deki bir hastanede çalışan 63 yaşındaki Deborah Gatewood

geçen ay ateş ve kuru öksürük şikayetiyle hastaneye başvurdu. Koronavirüs semptomları olduğu söylenen kadına, test yapılmadan izolasyon için evine gönderildi.

Doktorlar reçete yazıp eve yolladı

Sputnik'in haberine göre; Gatewood’un kızına, annesinin 3 kez daha test yaptırmayı denediğini ancak başarılı olamadığını, doktorların reçetesi yazıp eve gönderdiğini söyledi. Bir süre sonra durumu kötüleşen yaşlı kadın, iki taraflı pnömöni teşhisiyle hastaneye yatırıldıktan iki gün sonra hayatını kaybetti.