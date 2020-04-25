ABD'de sağlık skandalı: korona testi 4 kez reddedilen doktor öldü

Michigan eyaletine bağlı Farmington Hills'deki bir hastanede çalışan 63 yaşındaki Deborah Gatewood
geçen ay ateş ve kuru öksürük şikayetiyle hastaneye başvurdu. Koronavirüs semptomları olduğu söylenen kadına, test yapılmadan izolasyon için evine gönderildi.
Doktorlar reçete yazıp eve yolladı
Sputnik'in haberine göre; Gatewood’un kızına, annesinin 3 kez daha test yaptırmayı denediğini ancak başarılı olamadığını, doktorların reçetesi yazıp eve gönderdiğini söyledi. Bir süre sonra durumu kötüleşen yaşlı kadın, iki taraflı pnömöni teşhisiyle hastaneye yatırıldıktan iki gün sonra hayatını kaybetti.
- ABD’deki toplam Kovid-19 vakası sayısı 890 bini geçti. 50 binden fazla kişi öldü. Son 24 saatte yaklaşık 29 bin yeni vaka tespit edildi. ABD, Kovid-19 vaka ve ölü sayısında dünyada birinci sırada yer alıyor.