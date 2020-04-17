Koronavirüs ABDdeki Türk vatandaşları için THY 3 şehirden özel sefer yapacak
DÜNYA

ABD'deki Türk vatandaşları için THY 3 şehirden özel sefer yapacak

Türk Hava Yolları (THY), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri çerçevesinde uçuşların iptal edilmesi nedeniyle Türkiye'ye dönemeyen vatandaşlar için ABD'nin 3 kentinden özel seferler düzenleyecek.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, geçici süreyle ABD'de bulunan kısa süreli vize sahipleri, öğrenciler, turistler, işçi ve iş görüşmesine gelen vatandaşların Türkiye'ye dönmesi amacıyla 23 Nisan'da New York ve Washington DC'den, 24 Nisan'da da Los Angeles'tan THY seferi yapılacak.

Ülkeye dönmek isteyen vatandaşlar, bilet işlemi sırasında ya da uçağa binmeden önce Türkiye'ye döndükten sonra 14 gün karantinayı yazılı olarak kabul edecek.

Uçuş günü Kovid-19 belirtisi gösteren ya da daha önce virüs tanısı konulanlar uçağa kabul edilmeyecek.

Bilet satışının detayları ikinci duyuruyla açıklanacak

THY tarafından sınırlı koltuk için yapılacak bilet satışının ne zaman ve nasıl yapılacağı ise ikinci duyuruyla vatandaşlara bildirilecek.

Söz konusu biletlerin açıldığı ilk iki gün öncelikli olarak 14 Nisan'a kadar ismini Washington Büyükelçiliği ile New York ve Los Angeles Başkonsolosluklarına bildiren vatandaşlara satış yapılacak.

İki günün sonunda yer kalması durumunda ise diğer bölgelerdeki vatandaşlar, söz konusu 3 uçuştan birine bilet alabilecek.

Türkiye'nin il il koornavirüs yoğunluk haritası: Üç il özellikle açıklandı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 17 Nisan'da açıkladığı harita.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 7 Nisan'da açıkladığı harita.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı Denizli koronavirüs yoğunluk haritası.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı Denizli koronavirüs yoğunluk haritası.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı Erzincan koronavirüs yoğunluk haritası.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı Eskişehir koronavirüs yoğunluk haritası.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı Eskişehir koronavirüs yoğunluk haritası.
Türkiye'nin il il koornavirüs yoğunluk haritası: Üç il özellikle açıklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye koronavirüs yoğunluk haritasını açıkladı. Özellikle Denizli, Erzincan ve Eskişehir illerindeki koornavirüs yoğunluk haritasını açıkladı. Bakan Koca en son 7 Nisan'da yoğunluk hartiasını açıklamıştı.


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