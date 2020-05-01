ABD'den ürküten rapor: Koronavirüs 2 yıl sürecek

Küresel tehdit haline gelen koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen ABD’de salgına ilişkin kritik rapor yayımlandı. ABD'nin Minnesota Üniversitesi Bulaşıcı Hastalıklar Araştırma ve Politika Merkezi tarafından hazırlanan raporda virüsün iki yıl sürebileceği belirtildi.

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Uzmanlar "Hazırlıklı olun" dedi

Bilim insanları, virüsün iki yıl sürebileceği ve dünya nüfusunun yaklaşık üçte ikisinin bağışıklık kazanana kadar kontrol edilemeyebileceği belirtildi.Raporda aynı zamanda tıp dünyasının, ülke hükümet yetkililerinin duruma hazırlıklı olması konusunda uyarıda bulundu.