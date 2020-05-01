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Koronavirüs ABDden ürküten rapor Koronavirüs 2 yıl sürecek
DÜNYA

ABD'den ürküten rapor: Koronavirüs 2 yıl sürecek

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında merkez üssü haline gelen ABD'nin Minnesota Üniversitesi Bulaşıcı Hastalıklar Araştırma ve Politika Merkezi tarafından koronavirüse yönelik hazırlanan raporda virüsün iki yıl sürebileceği belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Küresel tehdit haline gelen koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen ABD’de salgına ilişkin kritik rapor yayımlandı. ABD'nin Minnesota Üniversitesi Bulaşıcı Hastalıklar Araştırma ve Politika Merkezi tarafından hazırlanan raporda virüsün iki yıl sürebileceği belirtildi.

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Uzmanlar "Hazırlıklı olun" dedi

Bilim insanları, virüsün iki yıl sürebileceği ve dünya nüfusunun yaklaşık üçte ikisinin bağışıklık kazanana kadar kontrol edilemeyebileceği belirtildi.Raporda aynı zamanda tıp dünyasının, ülke hükümet yetkililerinin duruma hazırlıklı olması konusunda uyarıda bulundu.

Örnek şehir Gümüşhane: Tüm tedbirlere uyuldu 2 haftadır hiç vaka görülmedi
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Gümüşhanelivatandaşlar koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan 'evde kal' çağrılarına uyuyor. Vatandaşlar zorunlu olmadıkça evden çıkmayınca meydan, cadde, sokaklar boş kaldı.
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Örnek şehir Gümüşhane: Tüm tedbirlere uyuldu 2 haftadır hiç vaka görülmedi
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