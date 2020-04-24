Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs ABden koronavirüsle mücadeleye karşı bir trilyon euroluk fon hazırlığı En kötü senaryo yüzde 15 küçülme
DÜNYA

AB'den koronavirüsle mücadeleye karşı bir trilyon euroluk fon hazırlığı: En kötü senaryo yüzde 15 küçülme

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderleri, koronavirüs salgını nedeniyle zarar gören üye devletlere acil ekonomik destek sağlamak için 540 milyar euroluk yardım paketi üzerinde anlaşmaya vardı.

Haber Merkezi DHA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün merkez üssü Avrupa'da üye olan 27 ülkenin devlet veya hükümet başkanları, koronavirüse yönelik ekonomik kurtarma paketini görüşmek üzere bir araya geldi.

  • Toplantı, Covid-19 nedeniyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Koronavirüs zirvesi nedeniyle gerçekleşen toplantıya, AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in başkanlık ettiği zirveye, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde da katıldı.


KURTARMA FONU UZUN VADELİ AB BÜTÇESİNE BAĞLANACAK

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, daha önce kararlaştırılan ve çalışanlarla birlikte şirketlere ve koronavirüs krizi baskısıyla ezilen ülkelere yardım için 540 milyar euroluk bir destek paketini onayladı.

Liderler ayrıca henüz bütün detayları çözüme kavuşmuş olmasa da 1 trilyon euroyu bulan bir yeniden yapılanma fonu kurulmasına karar verdi. Mayıs ayı ortasına kadar komisyonun bütün üyeler için kabul edilebilir bir model hazırlaması gerekiyor. Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen AB liderlerinin dün bir araya geldiği video konferansta kurtarma fonunun bir sonraki uzun vadeli AB bütçesine bağlanacağını söyledi.

Von der Leyen ayrıca, "Eğer iyi yaparsak ve başarılı olursak yaptığımız yatırımların her centine değecek" ifadesini kullandı. Ancak birliğin 27 ülkesi, koronavirüsün yarattığı ekonomik darboğaza nasıl yanıt verileceği ile ilgili olarak farklı görüşlere sahip


EN KÖTÜ SENARYO AÇIKLANDI: YÜZDE 15 KÜÇÜLME

Avrupa'daki borç krizinin ardından geçen on yıldan sonra gelinen noktada AB’deki eski çatışmalar tekrar gün yüzüne çıkarak, Birliğin ortak hareket etme kabiliyetini sınıyor.

Koronavirüsten şu ana kadar 110 binden fazla insanın yaşamını yitirdiği Avrupa'da, 1,1 milyon vaka tespit edildi. Öte yandan Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, AB liderlerinin çabalarının "çok az ve çok geç" olabileceği uyarısında bulundu. Lagarde euro bölgesi gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYH) en kötü senaryoya göre yüzde 15 küçülebileceğine dikkat çekti. AB’nin 2021 yılında başlayacak bir sonraki 7 yıllık bütçe çerçevesinin koronavirüs sonrası ekonominin toparlanmasına odaklanması bekleniyor.

Avrupa'da kuzey güney çatlağı: Almanya lokomotif değil fren!
DÜNYA
Avrupa'da kuzey güney çatlağı: Almanya lokomotif değil fren!

Trump'tan Kovid-19 tedavisi için dünyayı şoke eden öneri: Vücuda dezenfektan enjekte edilsin
KORONAVİRÜS
Trump'tan Kovid-19 tedavisi için dünyayı şoke eden öneri: Vücuda dezenfektan enjekte edilsin
Abone Ol Google News
Dev hastane şekilleniyor

Dev hastane şekilleniyor

​Sancaktepe'de yapılan hastanenin çatıları yerleştiriliyor.
Bu gurur Türkiyenin

Bu gurur Türkiye'nin

Dünya devleri bir parçasını bile satmazken, en iyisini ürettik.
Özür dilettiler

Özür dilettiler

​İmamoğlu'na 'çapsız' diyen Ataklı: Üzdüysem özür dilerim.
Bazıları hiç açılmayabilir

Bazıları hiç açılmayabilir

​Korona karantinası sonrası için çarpıcı açıklama.
'Çin'den çok <br>hastalık gelir'

'Çin'den çok
hastalık gelir'

​Burak Yılmaz, Çin'de gördüklerini anlattı.
CNN öve öve bitiremedi

CNN öve öve bitiremedi

​ABD'li muhabir: Türkiye'deki imkanlar ne bizde ne Avrupa'da yok.

Böyle mücadele ediliyor

Böyle mücadele ediliyor

​Maskeli kahramanların saniyelere karşı savaştığı anlar kaydedildi.

İşte gerçek kahraman

İşte gerçek kahraman

​CİMER'e yazıp gönüllü görev istedi, korona savaşında vefat etti.

Özel uçuşla ilk tahliye

Özel uçuşla ilk tahliye

ABD'de mahsur kalan Türkler için tahliye operasyonu başladı.
İttifak çatırdıyor

İttifak çatırdıyor

​​Akşener'den gizli ortak HDP'yi kızdıracak "PKK'nın uzantısı" çıkışı.
Acı haberi <br>paylaştı

Acı haberi
paylaştı

Donk'u yıkan ölüm: Koronadan hayatını kaybetti.
En kritik dönem!

En kritik dönem!

​Uzmanlar ramazan ve bayram için uyardı.
'Şifalı eller'in sosyal mesafeli ilk sahuru

'Şifalı eller'in sosyal mesafeli ilk sahuru

​Kurallara uyalım ki onlar da rahat bir ramazan geçirsin.
Ücretsiz<br>internet müjdesi

Ücretsiz
internet müjdesi

Bakan açıkladı, cep telefonu olan herkesi ilgilendiriyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.