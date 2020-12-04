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Koronavirüs ABDli belediye başkanı halka evde kalın çağrısı yaptı, kendisi tatilde çıktı
DÜNYA

ABD'li belediye başkanı halka 'evde kalın' çağrısı yaptı, kendisi tatilde çıktı

ABD'de Kovid-19 vakaları ve ölümleri rekor düzeyde seyretmeye devam ederken, Texas eyaletinin başkenti Austin'in Belediye Başkanı Steve Adler, Facebook'tan halka "Ya evde oturun ya da yeni kapanmaya hazır olun" ihtarı çekti. Ama o sırada halka Meksika'nın tatil beldesi Cabo San Lucas'daki yazlığından seslendiği ortaya çıktı.

Haber Merkezi Diğer
Steve Adler.
Steve Adler.

Texas eyaletinin başkenti Austin'in Demokrat Partili Belediye Başkanı Steve Adler, 9 Kasım'da yayımladığı videoda halkına "Yapabiliyorsanız evde kalmanız gerek... Yakından takip edeceğiz. Dikkatli olmazsak işleri kapatmak zorunda kalabiliriz" diye seslendi.

  • "Bu, gevşeme zamanı değil" vurgusu yapan Belediye Başkanı Adler'in söylemeyi unuttuğu bir şey vardı. Bir gün önce kızının düğününe katılmak için 7 kişiyle birlikte uçtuğu Meksika'nın tatil beldesi Cabo'dan konuşmakta olduğu.

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İndependent'ın haberine göre; Austin American-Statesman gazetesi bu durumu ortaya çıkarınca, özür açıklaması yapan Adler, yaptığı seyahatten 'pişmanlık' duyduğunu dile getirdi.

'Herhangi bir kuralı ihlal etmedim'

"Korkum şu ki, daha güvenli bir dönemde gerçekleşmiş olsa bile bu seyahat, bazıları tarafından riskli davranışların gerekçesi olarak kullanılabilir. Geriye dönüp baktığımda, hiçbir talimatı ihlal etmemiş olmasına rağmen, özür dilediğim kötü bir örnek oluşturdu" ifadesini kullanan Adler, herhangi bir kuralı ihlal etmediğinde ısrar etti.

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"O dönemde seyahat yapılmaması tavsiyesi yoktu. Birisi bana bakıp 'Seyahat etti' diyebilir. Ama başkalarına seyahat etmemelerini söylediğim bir zamanda seyahat ettiğimi söylemezler" diyen Belediye Başkanı, o zaman hemşehrilerine niye evde oturmayı vaaz ettiğine ise açıklık getiremedi.

  • Aynı şekilde Austin'in 3. aşama tavsiyeleri 10 kişiden fazlasının biraraya gelmemesini salık verirken, kızının açık havada düzenlenen düğününe 20 kişi katıldı. Belediye başkanı, davetlilerin dağıtılan maskeleri sürekli takmadıklarını da kabul etti.

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