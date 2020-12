ABD'li belediye başkanı halka 'evde kalın' çağrısı yaptı, kendisi tatilde çıktı

Texas eyaletinin başkenti Austin'in Demokrat Partili Belediye Başkanı Steve Adler, 9 Kasım'da yayımladığı videoda halkına "Yapabiliyorsanız evde kalmanız gerek... Yakından takip edeceğiz. Dikkatli olmazsak işleri kapatmak zorunda kalabiliriz" diye seslendi.

EXCLUSIVE: Austin Mayor Steve Adler told the public to "stay home if you can...this is not the time to relax" in a Nov. 9 Facebook video. He did not disclose that he was at a timeshare in Cabo San Lucas after flying on a private jet with eight family members and guests. pic.twitter.com/w1uZahGfpM — Tony Plohetski (@tplohetski) December 2, 2020

"Bu, gevşeme zamanı değil" vurgusu yapan Belediye Başkanı Adler'in söylemeyi unuttuğu bir şey vardı. Bir gün önce kızının düğününe katılmak için 7 kişiyle birlikte uçtuğu Meksika'nın tatil beldesi Cabo'dan konuşmakta olduğu.

İndependent'ın haberine göre; Austin American-Statesman gazetesi bu durumu ortaya çıkarınca, özür açıklaması yapan Adler, yaptığı seyahatten 'pişmanlık' duyduğunu dile getirdi.

'Herhangi bir kuralı ihlal etmedim'

"Korkum şu ki, daha güvenli bir dönemde gerçekleşmiş olsa bile bu seyahat, bazıları tarafından riskli davranışların gerekçesi olarak kullanılabilir. Geriye dönüp baktığımda, hiçbir talimatı ihlal etmemiş olmasına rağmen, özür dilediğim kötü bir örnek oluşturdu" ifadesini kullanan Adler, herhangi bir kuralı ihlal etmediğinde ısrar etti.

Madem kural yoktu, niye çağrı yaptı?

"O dönemde seyahat yapılmaması tavsiyesi yoktu. Birisi bana bakıp 'Seyahat etti' diyebilir. Ama başkalarına seyahat etmemelerini söylediğim bir zamanda seyahat ettiğimi söylemezler" diyen Belediye Başkanı, o zaman hemşehrilerine niye evde oturmayı vaaz ettiğine ise açıklık getiremedi.

Aynı şekilde Austin'in 3. aşama tavsiyeleri 10 kişiden fazlasının biraraya gelmemesini salık verirken, kızının açık havada düzenlenen düğününe 20 kişi katıldı. Belediye başkanı, davetlilerin dağıtılan maskeleri sürekli takmadıklarını da kabul etti.