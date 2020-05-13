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Koronavirüs ABDnin başkenti Washingtonda evde kal talimatı 8 Hazirana uzatıldı
DÜNYA

ABD'nin başkenti Washington'da 'evde kal' talimatı 8 Haziran'a uzatıldı

ABD'nin başkenti Washington'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen "evde kal" talimatı, 8 Haziran'a kadar uzatıldı. Belediye Başkanı Bowser, kentteki Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmesi için virüs vaka ve ölümlerinde iki haftalık düşüş görmeleri gerektiğini ancak şu ana kadar sadece 4 günlük düşüş görüldüğünü belirtti.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, kentteki Kovid-19 önlemlerine ilişkin güncelleme yayımladı.

Buna göre Washington DC'deki "evde kal" talimatı 8 Haziran'a kadar uzatılırken, evinden çıkan kişilerin de maske takması gerektiği vurgulandı.

  • Belediye Başkanı Bowser, kentteki Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmesi için virüs vaka ve ölümlerinde iki haftalık düşüş görmeleri gerektiğini ancak şu ana kadar sadece 4 günlük düşüş görüldüğünü belirtti.

Nüfusu 720 binden fazla olan Washington DC'de bugüne kadar 6 bin 584 kişiye Kovid-19 teşhisi konulurken, 350 kişi hayatını kaybetti.

Bowser, 15 Nisan'da yaptığı açıklamada, "evde kal" talimatını 15 Mayıs'a kadar uzatmış ve okulların akademik takvim sonuna kadar tatil edildiğini belirtmişti.

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