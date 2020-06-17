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Koronavirüs Adım adım yeniden kısıtlama İranda vaka sayıları korkutuyor
DÜNYA

Adım adım yeniden kısıtlama: İran'da vaka sayıları korkutuyor

İran'da son günlerde giderek artan koronavirüs vakalarından sonra Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Ekber Hakdost, rakamların yüksek olduğu yerlerde kısıtlamaların geri getirilmesini talep etti.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Koronavirüsle Mücadele Komitesi Başkanı da olan Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Ekber Hakdost
Hakdost, ülke genelinde Kovid-19 vakalarında kaydedilen artışa dikkati çekti. Test sayısındaki artış ve kısıtlamaların kaldırılmasına bağlı olarak vaka sayılarının da arttığını belirten Hakdost, "Sağlık Bakanlığı, bilinçli bir şekilde kurallara uyulmasının sağlanması için sosyal kısıtlamaların geri getirilmesini talep ediyor." dedi.

İran'da koronavirüse davetiye çıkaran tören
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İran'da koronavirüse davetiye çıkaran tören
Ortadoğu'da koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İran'da, yine pandemiye davetiye çıkarıldı. Kum şehrinde toplanan bir grup, kapalı alanda sosyal mesafe kuralını gözetmeksizin maskesiz bir şekilde anma töreni gerçekleştirdi.

Salgının halk için normalleştiğini, bireysel temizlik ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığını dile getiren Hakdost, bu durumun endişe verici olduğunu ifade etti.

  • Hakdost, "Kısıtlamaların geri getirilmesi için acil ve ciddi kararlar alınmalı. Halkın sağlık kurallarına riayet etmesini sağlayacak kararlar. Serbestlikler de insanların sosyal mesafe kuralına riayet edecekleri şekilde belirlenmeli." ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanlığının, vaka sayısı ve riskin yüksek olduğu yerler için kontrollü kısıtlamaların daha sıkı şekilde uygulanmasını istediğini aktaran Hakdost, şunları kaydetti:

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  • "Daha önceki kısıtlamalarda olduğu gibi sert uygulamalar ve karantina talep etmiyoruz. Ancak Sağlık Bakanlığı olarak salgının önlenmesi için getirilecek akıllıca kısıtlamaların daha ciddi bir şekilde uygulanmasını istiyoruz."

Hürmüzgan'da can kaybı 4 katına çıktı

Öte yandan İran'ın güneyinde bulunan Hürmüzgan Üniversitesi Rektörü Hüseyin Ferşidi, eyalette kaydedilen toplam vefat sayısının son bir ayda 4 katına çıktığını söyledi.

  • Virüsün ülkede ilk kez gürüldüğü 19 Şubat'tan 21 Mayıs'a kadar geçen zamanda eyalette 32 kişinin Kovid-19'dan hayatını kaybetttiğini aktaran Ferşidi, ancak son bir ayda yaşanan hızlı artışla Hürmüzgan'daki toplam can kaybının 132'ye yükseldiğini belirtti.

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