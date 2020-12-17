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Koronavirüs Adıyamanda 63 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
TÜRKİYE

Adıyaman'da 63 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde 63 ev için karantina kararı verildi.

Haber Merkezi AA
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  • Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.

Karar gereğince, farklı mahallelerdeki 63 evde karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.

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