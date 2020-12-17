Adıyaman'da 63 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

- Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.
Karar gereğince, farklı mahallelerdeki 63 evde karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.
Karar gereğince, farklı mahallelerdeki 63 evde karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.
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