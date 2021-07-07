Adıyaman'da 9 ev karantinaya alındı

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.
Karar kapsamında farklı mahallelerdeki 9 ev karantinaya alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.
Karar kapsamında farklı mahallelerdeki 9 ev karantinaya alındı.
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