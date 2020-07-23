Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Afrikada korkutan tablo 10 bin sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı
DÜNYA

Afrika'da korkutan tablo: 10 bin sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika'da yaklaşık 10 bin sağlık çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Afrika Bölge Direktörü Matshidiso Moeti, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının yaşadığı en büyük zorluklardan birinin kişisel koruyucu malzeme bulmak olduğunu belirtti.

  • Moeti, "Bugüne kadar Afrika genelinde 10 binin üzerinde sağlık çalışanı Kovid-19'a yakalandı." dedi.

Matshidiso Moeti, sağlık çalışanlarının virüsü eve taşıma korkusu yaşadıklarını, bazı bölgelerde ise virüs nedeniyle ayrımcılıkla karşı karşıya kaldıklarını ifade etti.

Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 800 bine yaklaşırken virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 16 bini geçti.

Vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır, Nijerya, Gana ve Cezayir şeklinde sıralandı.

ABD'de bilanço düşmüyor: 24 saatte 1217 ölü
KORONAVİRÜS
ABD'de bilanço düşmüyor: 24 saatte 1217 ölü
Abone Ol Google News
Ayasofyaya yeni tabela asıldı

Ayasofya'ya yeni tabela asıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ​MHP lideri Bahçeli de eşlik etti.
Emekliye sevk edildiler

Emekliye sevk edildiler

Orgeneral Metin Temel ile Zekai Aksakallı emekli edildi.
İşte Ayasofya Vakfiyesi

İşte Ayasofya Vakfiyesi

Fatih'in vakfiyesi, Ayasofya Camisi'nin tarihine ışık tutuyor.

​Türkiye'nin Navtex ilanı Fransa'yı da rahatsız etti.
Tam 101 yıl önce

Tam 101 yıl önce

​Vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz.
YAŞ kararları açıklandı

YAŞ kararları açıklandı

Komuta kademesi değişmedi, general ve amiral sayısı arttı.

​Süper Lig'e yükselen Hatayspor'un yeni teknik direktörü belli oldu.

Ayasofya'ya 3 imam 5 müezzin atandı

Ayasofya'ya 3 imam 5 müezzin atandı

​Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş isimleri açıkladı.

​Rusya ve Ermenistan'ın korkulu rüyası oldu.
Şekil değiştiren<br>yerli İHA

Şekil değiştiren
yerli İHA

Türk mühendisler geliştirdi, uçuşa hazırlanıyor.
Üç ay erteliyoruz

Üç ay erteliyoruz

​Bakan Albayrak esnafa müjdeli haberi verdi
Son 112 kilometre

Son 112 kilometre

İstanbul'a yeni yol: Dünyada bir ilk olacak.

Bakımına ve cami olarak zenginleşmesine bizzat itina gösterildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.