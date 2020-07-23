Afrika'da korkutan tablo: 10 bin sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Afrika Bölge Direktörü Matshidiso Moeti, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının yaşadığı en büyük zorluklardan birinin kişisel koruyucu malzeme bulmak olduğunu belirtti.
- Moeti, "Bugüne kadar Afrika genelinde 10 binin üzerinde sağlık çalışanı Kovid-19'a yakalandı." dedi.
Matshidiso Moeti, sağlık çalışanlarının virüsü eve taşıma korkusu yaşadıklarını, bazı bölgelerde ise virüs nedeniyle ayrımcılıkla karşı karşıya kaldıklarını ifade etti.
Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 800 bine yaklaşırken virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 16 bini geçti.
Vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır, Nijerya, Gana ve Cezayir şeklinde sıralandı.