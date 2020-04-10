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Afrika'da koronavirüs tedbirlerine uymayanlara şiddet: Kırbaç, ateş açma, göz yaşartıcı gaz

Afrika'da polis ve askerlerin koronavirüse karşı önlem adı altında halka şiddet uygulaması tepkilere neden oluyor. Salgının yayılmasını engellemek için olağanüstü halin getirildiği Afrika ülkelerinde polis ve asker halka karşı kırbaç, silah ve göz yaşartıcı gaz kullanıyor.

Haber Merkezi Diğer
Afrika'da tedbirlere uymayan vatandaşlara şiddet uygulanıyor.
Afrika'da tedbirlere uymayan vatandaşlara şiddet uygulanıyor.

Afrika'nın çeşitli yerlerinde koronavirüse karşı alınan önlemleri uygulamak için polisler ve askerler görevlendirildi. Asker ve polislerin halka karşı silah, kırbaç ve göz yaşartıcı gaz kullandığı tespit edildi.

BBC'nin haberine göre polis ve askerin bu davranışları, Afrika'da yeni bir tartışmaya yol açtı: Bir tarafta salgının yayılmasını engellemek için getirilen olağanüstü hal uygulamaları, diğer tarafta insan hakları ve bireysel özgürlüklerin kısıtlanması var.

Özellikle sağlık sisteminde ciddi kriz yaşayan Afrika ülkeleri, salgını önlemek için çok sert önlemler aldı. Bireyleri tek tek takip etmeye kadar varan bu önlemler, kıtadaki eski baskıcı yönetimleri hatırlatıyor.

İnsan hakları örgütleri, salgın sona erdikten sonra bu uygulamalar tamamen kaldırılmazsa, bu ülkelerdeki en temel haklara erişimin uzun vadede kısıtlanması riski olduğu konusunda uyarılarda bulunuyor.

Yetkililer, sokağa çıkma kısıtlamaları, yasakları ve diğer topluluk kontrol etme yöntemlerinin hayat kurmayı hedeflediğini söylüyor. Ancak uygulamaların kendisi de, bazı hırslı güvenlik görevlilerinin can almasıyla sonuçlanabiliyor.

Kenya'nın başkenti Nairobi'de çok katlı bir binanın üst katındaki balkonunda oyun oynayan 13 yaşındaki bir erkek çocuk, polis kurşunuyla hayatını kaybetti. Polis, bunun yanlışlıkla olduğunu duyurdu.

Ülkede üç kişi daha güvenlik güçleri tarafından öldürüldü. Bunlardan biri, motosiklet sürerken polisin döverek öldürdüğü bir şofördü.

Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, Kenyalılara evlerinden çıkmama ve hükümetin aldığı önlemlere uyma çağrısı yaparken "Tüm Kenyalılardan güvenlik güçlerinin bazı aşırılıkları için özür dilerim" demekle yetindi.

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