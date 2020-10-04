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Koronavirüs Afrikada koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 514 bini aştı
DÜNYA

Afrika'da koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 514 bini aştı

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 514 bini geçti. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 36 bin 399’a yükseldi.

Haber Merkezi AA
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ARŞİV

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 1 milyon 514 bin 844'e ulaştı.

Kıtada tedavisi süren 225 bin 89 vaka bulunurken 1 milyon 253 bin 356 kişi virüsü yenmeyi başardı.

EN FAZLA CAN KAYBI GÜNEY AFRİKA'DA

Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 16 bin 938 ile Güney Afrika, 5 bin 970 ile Mısır, 2 bin 293 ile Fas'ta görüldü.

En fazla Kovid-19 vakasının görüldüğü üç ülke 679 bin 716 ile Güney Afrika, 131 bin 228 ile Fas ve 103 bin 575 ile Mısır oldu.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken Seyşeller ve Eritre'de Kovid-19'a bağlı ölüm rapor edilmedi.

  • Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 36 bin 399’a yükseldi.

Güney Afrika Devlet Başkanı Ramaphosa'nın maske ile imtihanı
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Güney Afrika Devlet Başkanı Ramaphosa'nın maske ile imtihanı
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemlerle ilgili halkı bilgilendirmek için ekran başına geçen Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa konuşma yapacağı sırada maskesini takmakta zorlandı. O anlar sosyal medyada yoğun ilgi gördü.


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