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Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı bir milyon 400 bini geçti

Afrika'da koronavirüs vaka sayısı bir milyon 400 bini geçti

Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı bir milyon 405 bin 973’e yükseldi.

Haber Merkezi AA
Foto/ Arşiv
Foto/ Arşiv

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 8 bin 727 artarak bir milyon 405 bin 973 oldu.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı, 202 artışla 33 bin 879'a ulaştı.

Kıtada Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 15 bin 940 ölümle Güney Afrika, 5 bin 750 ölümle Mısır, 1795 ölümle Cezayir'de görüldü.

Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 1133, Brezilya'da 739, Meksika'da 455 kişi öldü
KORONAVİRÜS
Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 1133, Brezilya'da 739, Meksika'da 455 kişi öldü

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken Seyşeller ve Eritre'de ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 659 bin 656'e ulaştı, bu ülkeyi 101 bin 900 vakayla Mısır ve 99 bin 816 vakayla Fas izledi.

Afrika'da Kovid-19'a yakalanan br milyon 153 bin 639 kişi iyileşti.

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