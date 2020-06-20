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Koronavirüs Afrikada korkutan rakam Bir günde 10 bin yeni vaka
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Afrika'da son 24 saatte 10 binden fazla Kovid-19 vakası görüldü

Afrika'da korkutan rakam: Bir günde 10 bin yeni vaka!

Koronavirüse karşı Türkiye'nin de aralarında yer aldığı çok sayıda ülke yürüttüğü mücadele ile salgına karşı büyük başarı sağlarken Afrika'dan ise gelen rakamlar korkuttu. 7 bin 713 kişi yaşamını yitirdiği kıta genelinde vaka sayısı ise son 24 saatte 10 bin 135 artarak 288 bin 812'ye yükseldi.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Afrika genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 288 bini geçti,

Afrika'da 7 bin 713 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.

Kovid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde vaka sayısı son 24 saatte 10 bin 135 artarak 288 bin 812'ye yükseldi.

Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 263 artışla 7 bin 713'e çıktı.

Bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle en fazla can kaybı 2 bin 17 ölümle Mısır'da görüldü. Güney Afrika'da 1831, Cezayir'de 825, Sudan'da 506, Nijerya'da 487 ve Kamerun'da 282 kişi hayatını kaybetti.

  • Vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler ise Güney Afrika (87 bin 715), Mısır (52 bin 211), Nijerya (19 bin 147), Gana (13 bin 203), Cezayir (11 bin 504) ve Kamerun (10 bin 638) olarak sıralandı.
Afrika'da iyileşen hasta sayısı da 135 bini geçti.

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