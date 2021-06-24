Koronavirüs Delta varyantı alarmı Afrikadaki 14 ülkede tespit edildi
DÜNYA

Delta varyantı alarmı: Afrika'daki 14 ülkede tespit edildi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika'daki 14 ülkede yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk kez Hindistan'da görülen "Delta" varyantının tespit edildiğini belirtti.

Haber Merkezi AA
Afrikadaki 14 ülkede Kovid-19un Delta varyantı tespit edildi
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DSÖ Afrika Bölge Ofisi Twitter hesabından yapılan açıklamada, kıtada Kovid-19 salgınının hızlı şekilde yayıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Kongo Demokratik Cumhuriyeti dahil 14 ülkede Kovid-19'un 'Delta' varyantı tespit edildi" ifadesi kullanıldı.

DSÖ, Afrika'da vaka sayılarının haftalık yüzde 20 artış gösterdiğini kaydetti.

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Zambiya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Namibya ve Uganda, vaka sayısının en fazla arttığı ülkeler olarak sıralandı.

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 5 milyon 300'e yaklaşırken kıtada virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 138 bini geçti.

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