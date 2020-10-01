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Koronavirüs Ağabeyim polis dedi karantinadan kurtulmaya çalıştı
TÜRKİYE

'Ağabeyim polis' dedi karantinadan kurtulmaya çalıştı

Karaman'da yaşayan Büşra A.'nın 'HES' kodu kontrolü sırasında karantinayı ihlal ettiği belirlendi. Ağabeyinin polis olduğunu söyleyen Büşra, zorunlu olarak yurda yerleştirilmekten kurtulmak istedi. Fakat polis memurları, ''Bunu evden çıkmadan önce düşünecektiniz. Ağabeyin polis değil, vali olsa da bu bir şeyi çözmüyor'' diyerek karantinasının bitmesine 2 gün kalan genç kızı, ambulans eşliğinde yurda yerleştirilmesini sağladı.

Haber Merkezi DHA
Ağabeyinin polis olduğunu söyleyerek karantinadan kurtulmaya çalıştı.
Ağabeyinin polis olduğunu söyleyerek karantinadan kurtulmaya çalıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında kentin farklı noktalarında 'HES' kodu kontrolü yaptı. Kentin en işlek caddesi olan İsmet Paşa Caddesi'nde kontrollerini gerçekleştiren polis, Büşra A.'nın (26), annesi koronavirüse yakalandığı için temaslı kişi olması nedeniyle olması gereken karantinayı ihlal ettiğini belirledi.

  • Karantinasının bitimine 2 gün kaldığını ve alışveriş yapıp evine geri döneceğini belirten Büşra A., ağabeyinin polis olduğunu belirtip, zorunlu olarak yurda yerleştirilmekten kurtulmak istedi. Cep telefonuyla ağabeyini arayıp, polislerle konuşturmaya çalıştı. Ancak polis memurları, ''Bunu evden çıkmadan önce düşünecektiniz. Ağabeyin polis değil, vali olsa da bu bir şeyi çözmüyor'' diyerek genç kızı, ambulans eşliğinde yurda yerleştirilmesini sağladı.

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MAAŞINI ÇEKMEK İSTERKEN FARK EDİLDİ

Eşi ve çocukları koronavirüse yakalanan Alaaddin Elitok (76) da, banka şubesinden maaşını çekmek isterken karantinayı ihlal ettiği ortaya çıktı. Elitok, polise karantinasının 1 Ekim'de sona erdiğini söyledi.

  • Polis, 1 Ekim tarihinin de karantina süresine dahil olduğunu ve yarın dışarı çıkabileceğini belirtti. Karantinasının bitimine 1 gün kaldığı belirlenen Elitok da ambulans eşliğinde yurda yerleştirildi.

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