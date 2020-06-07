Ahlat’ta bir apartman karantinaya alındı

Konuyla ilgili Bitlis Ahlat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Ahlat ilçesi Tunus Mahallesi Stat Sokak Devran Apartmanında korona virüs pozitif vakalarının görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması sebebiyle Ahlat Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 7 Haziran 2020 Tarih ve 51 sayılı kararı gereğince; 7 Haziran 2020 tarihi saat 14.00 itibariyle geçici süreyle karantinaya alınmasına, apartmanda ikamet eden vatandaşların daire ve apartmanlarından giriş ve çıkışlarının yasaklanmasına karar verilmiştir.”