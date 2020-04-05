Koronavirüs AK Partiden sokağa çıkamayan yaşlılara vefa telefonu
TÜRKİYE

AK Parti'den sokağa çıkamayan yaşlılara vefa telefonu

AK Parti İstanbul Teşkilatı, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlara vefa telefonu ile ulaşıyor. İl Başkanı Bayram Şenocak’ın da bizzat katıldığı çalışma ile vatandaşlarımıza hem Cumhurbaşkanı’mızın selamları iletiliyor hem de talep ettikleri ihtiyaçlar evlerine kadar ulaştırılıyor.

Haber Merkezi Diğer
İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak yaşlıları bizzat aradı.
İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak yaşlıları bizzat aradı.

AK Parti İstanbul İl ve İlçe Teşkilatları, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşları aramaya devam ediyor. İstanbul genelinde 39 ilçe teşkilatı, ilçelerinde ikamet eden 65 yaş ve üstü vatandaşlara tek tek ulaşıyor.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'tan 65 yaş üstü vatandaşlara vefa telefonu
OYNAT 02:53
AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'tan 65 yaş üstü vatandaşlara vefa telefonu
AK Parti İstanbul Teşkilatı, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlara vefa telefonu ile ulaşıyor. İl Başkanı Bayram Şenocak'ın da bizzat katıldığı çalışma ile vatandaşlarımıza hem Cumhurbaşkanı'mızın selamları iletiliyor hem de talep ettikleri ihtiyaçlar evlerine kadar ulaştırılıyor.


AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak’ın da bizzat katıldığı çalışma ile vatandaşlarımıza hem Cumhurbaşkanı’mızın selamları iletiliyor hem de talep ettikleri ihtiyaçlar evlerine kadar ulaştırılıyor.

Her ihtiyaçları karşılanıyor

Vatandaşlarımızla, her türlü ihtiyacı için arayabileceği ilgili tüm numaralar paylaşılıyor. Telefon ile bildirilen ihtiyaçlar saha ekibine iletiliyor. İkamet adresine en yakın ekip, gerekli ihtiyaçları temin edip vatandaşlarımızın kapısına kadar ulaştırıyor. Vatandaşlarımızın hayır duası alınıp kendilerine de sağlık, sıhhat temennileri paylaşılıyor.

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