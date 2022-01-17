Akılalmaz olay: Hemşire korona aşılarını hastalara değil peçeteye sıktı

İtalya’da bir hemşire, aşı yapıyormuş gibi davranarak boş peçeteye sıktı. Sicilya’nın Palermo kentinde bir aşı merkezinde çalışan kadın tutuklandı. Sahte sertifika düzenlemek ve kamu malını israf etmek suçundan ev hapsine alındı.

Euronews’te yer alan habere göre, aralık ayında aynı aşı merkezinde devam eden bir soruşturmada yine başka bir hemşire tutuklanmıştı.

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Daha önce de benzer olaylar yaşanmıştı

Yine geçtiğimiz günlerde Ancona semtinde bir erkek hemşire, rüşvet karşılığında en az 50 kişiye aşı vurmuş taklidi yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

İtalyan hükümeti, Omicron vakalarının arttığı bir dönemde, henüz aşılanmamış olanlara yönelik yeni kısıtlamalar getirmişti. Yeni kısıtlamalar kapsamında toplu taşıma araçlarına, kafelere, otel ve spor salonlarına girmek için aşı kartı ya da yakın zamanda koronavirüs geçirdiğini gösterme gibi kanıtlar sunma zorunluluğu getirilmişti.

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