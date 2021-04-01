Tam kapanmanın uygulandığı Aksaray'da Vali Aydoğdu'dan açıklama: Alınan ek tedbirler olumlu sonuçlar vermeye başladı

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Kahvehane baskınında pencereden kaçmak istediler: Polisle burun buruna gelince şoke oldular

Adana’da geçen ay kumar oynandığı tespit edilen 44 ayrı adrese yapılan baskında 330 kişiye 884 bin 765 TL ceza kesildi. Kahvehanelerden birine yapılan baskında polisi gören kişiler, pencereden kaçmaya çalıştı ve burada da polisle karşılaşınca neye uğradıklarını şaşırdı.