Koronavirüs Tam kapanmanın uygulandığı Aksarayda Vali Aydoğdudan açıklama Alınan ek tedbirler olumlu sonuçlar vermeye başladı
AKSARAY TÜRKİYE

Aksaray'da alınan ek tedbirler olumlu sonuçlar vermeye başladı

Tam kapanmanın uygulandığı Aksaray'da Vali Aydoğdu'dan açıklama: Alınan ek tedbirler olumlu sonuçlar vermeye başladı

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre, "çok yüksek riskli" kategoride bulunan kentte, alınan ilave tedbirlerin olumlu sonuçlar vermeye başladığını açıkladı. Aydoğdu, "Salgının yayılım hızını düşürmek, vatandaşlarımızın sağlığını korumak için tedbirleri etkin şekilde uygulamaya devam edeceğiz. Aksaray'daki artış hızını kontrol altına almaya başlıyoruz" dedi. Aksaray'da pazar günü diğer illerden farklı olarak tam kapanma uyguluyor.

Haber Merkezi AA
Aksarayda alınan ek tedbirler olumlu sonuçlar vermeye başladı
Aksaray Valisi Aydoğdu

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Valilik'te gerçekleştirilen İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, ülkenin ve şehrin hassas bir dönemden geçtiğini belirtti.

Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle yürütülen salgınla mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini vurgulayan Aydoğdu, şunları kaydetti:

  • "Mutasyona uğrayan virüsle yeni vaka sayıları artışa geçti. Bu artış Aksaray'da da görüldü. 20-26 Mart tarihleri arasını kapsayan veriler incelendiğinde haftalık vaka sayılarında 81 ilde artış görülüyor. Şehir olarak bu noktada neler yaptık. Kovid-19 tedbirleri kararlarına il bazında ilave önlemler aldık. Denetimleri her gün pazar yerleri, meydanlar, alışveriş merkezleri ve vatandaşın yoğunluk oluşturduğu cadde ve kent merkezinde yaparak, ilave önlemler aldık. Alınan ilave tedbirler olumlu sonuçlar vermeye başladı. Bu noktada salgının yayılım hızını düşürmek, vatandaşlarımızın sağlığını korumak için tedbirleri etkin şekilde uygulamaya devam edeceğiz. Aksaray'daki artış hızını kontrol altına almaya başlıyoruz. 7.4'lük vaka artış hızı ile en az vaka artışı olan il olarak bu mücadelede doğru yolda ilerlediğimizi görüyoruz. Vatandaşlarımızın duyarlılığı ve farkındalığı bu noktada bize güç veriyor."

Vali Aydoğdu açıkladı: Aksaray'da pazar günü istisnalar ortadan kaldırıldı, bakkallar, manavlar, parklar kapalı olacak
GÜNDEM
Vali Aydoğdu açıkladı: Aksaray'da pazar günü istisnalar ortadan kaldırıldı, bakkallar, manavlar, parklar kapalı olacak

Toplantı, İl Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin denetimlerle ilgili açıklamalarının ardından sona erdi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Mehmet Tanışır, Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Çelik, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Murat Bilgiç, Emniyet Müdür Vekili Sadettin Bircan, Sağlık İl Müdürü Kerim Yeşildağ, Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav, Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hüsnü Yıldız katıldı.

Kırmızı kategorideki Konya'da validen uyarı: Ev ziyaretlerini ötelememiz lazım
GÜNDEM
Kırmızı kategorideki Konya'da validen uyarı: Ev ziyaretlerini ötelememiz lazım
Abone Ol Google News
Boğazda korku dolu anlar

Boğaz'da korku dolu anlar

Arızalanan gemi Yeniköy açıklarına demir attı.
Koku kaybıyla ilgilişaşırtan araştırma

Koku kaybıyla ilgili
şaşırtan araştırma

Erkek 'yanık lastik' kadın 'çürümüş soğan' kokusu alıyor.
İkinci el araçlardaki fiyat artışının sebebi için galericilerden şok iddia: Sıfır araç saklayan bayiler var

Son hali paylaşıldı

Son hali paylaşıldı

İşte Türkiye'nin en yüksek barajı.
Seferler durdu duraklar doldu

Seferler durdu duraklar doldu

Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunda yangın.

Fiyatları 50 bin liranın altında ikinci el araçlar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.