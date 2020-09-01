Alman siyasetçi ve gazeteci Friedhelm Ost’tan Türkiye’ye övgü: Türkiye’nin güvenli turizm uygulamaları örnek niteliğinde

Almanya’nın seçkin siyaset yazarları ve Ost’un da kurucusu olduğu Blog Der Republik’te dün izlenimlerini aktaran Ost, ‘Antalya tatilcileri için sıkı önlemler’ başlıklı yazısında Bakan Ersoy’un korona virüs sürecinde olağanüstü bir iş çıkardığını ifade etti. Türkiye’nin en çok tercih edilen tatil bölgelerindeki otel ve restoranların Covid-19 virüsüne karşı savaştıklarını belirten Ost, en deneyimli turizm uzmanlarından biri olarak nitelendirdiği Bakan Ersoy’un en sıkı anti-pandemi önlemlerini Türkiye’nin Akdeniz kıyılarında hayata geçirdiğini vurguladı.

Bu yaz tatilin tadını Türkiye’de çıkarmak isteyen ziyaretçilerin mutlaka maske, mesafe ve hijyen kuralına uymak zorunda olduklarını belirten Ost, turistlere yönelik uyarıların dostane ve nazik ancak bir o kadar da kararlı ve etkili olduğunu söyledi. Ost yazısında, Covid-19 sürecinde Türkiye’deki organizasyonun mükemmel olduğunun altını çizdi.

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"Önlemler örnek olmanın ötesinde"

Antalya Havalimanı’ndan otele kadar tatilcilerin karşılaştıkları tüm aşamaları ayrıntılarıyla anlatan Ost, Almanya’nın Kuzey ve Baltık Denizi kıyılarındaki tatil yerleri ve Mallorca ile kıyaslandığında Türkiye’de alınan tedbirlerin örnek olmanın da ötesinde olduğunu dile getirdi.

Almanya’ya geri dönüş uçağına binmeden 48 saat önce korona virüs testi yaptırma zorunluluğuna karşı otel işletmecilerinin mükemmel bir şekilde organize olduklarını anlatan Ost, okurlarına şu bilgileri verdi:

“Türkiye’nin büyük bölümü için federal hükümetin seyahat uyarıları devam etse de, Ağustos ayının başından itibaren Antalya, Aydın, İzmir ve Muğla illerine yönelik olarak bu uyarılar kaldırıldı. Ancak Almanya’ya geri dönüş uçağına binmeden 48 saat önce korona virüs testi yaptırılmak zorunda. Bunlar da otel işletmecileri tarafından mükemmel şekilde organize edilmiş durumda ve birkaç dakika içerisinde otelin özel bir odasında tıp uzmanları tarafından bir laboratuvar ile iş birliği halinde gerçekleştiriliyor. Bir gün sonra tatilci test sonucunu alıyor. Bu da dönüş seyahati için tam zamanında. Eğer test pozitif ise, turist Türkiye’de karantinaya ve tıbbi tedaviye girmek zorunda.”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un korona virüs salgını sürecinde olağanüstü bir iş çıkarttığını belirten Ost, yazısında paylaştığı istatistiki verilerle Türkiye için turizm sektörünün öneminden bahsetti. Bu yıl otellerin, hava yollarının, havaalanlarının ve diğer sayısız alanın ekonomik anlamda çok sert darbe aldığına ve bir çöküş yaşadığına vurgu yapan Ost, yaz sezonunun büyük ölçüde geçmiş olmasına rağmen yine de Almanya’dan bu yıl tahmini olarak 2 ile 3 milyon turistin beklenebileceğine işaret etti.

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"Fırsatlar sadece yazın değil"

Birçok tatilci için sonbahar ve kış aylarında da Türk sahillerine seyahat etmenin çekici olabileceğini ifade eden Alman siyasetçi ve yazar Ost, sağlık turizminden golf imkânlarına, gastronomiden Patara Antik Kenti ile kültürel miraslarına Türkiye’nin her ayrıntısına yazısında yer verdi ve okurlarına fırsatların sadece yaz sezonunu kapsamadığı mesajını verdi.

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Friedhelm Ost, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından 2019 yılının ortasında kurulan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının da ülke turizmi için Herkül görevi üstleneceğini sözlerine ekledi. Ost, ajansın başarılı olması halinde Marmara, Akdeniz, Ege ve Karadeniz bölgelerinde büyük fırsatlar oluşturacağını ve Türkiye’ye muazzam bir döviz girdisi sağlayabileceğini ifade etti.