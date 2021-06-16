Koronavirüs Almanlardan Türkiyeye yoğun talep Talep salgın öncesini geçti
TÜRKİYE

Almanlardan Türkiye'ye yoğun talep: Talep salgın öncesini geçti

Dünyanın önemli tatil şirketlerinden TUI Group, yaptığı açıklamada, Almanların koronavirüs salgınından önceki döneme göre daha yüksek oranda tatil rezervasyonu yaptıklarını açıkladı. TUI Almanya Yönetim Kurulu Başkanı Marek Andryszak, Almanların Mayıs ayından bu yana, özellikle İspanya, Yunanistan ve Türkiye’ye yüksek talep gösterdiklerini belirtti.

Haber Merkezi Diğer
Almanlardan Türkiyeye yoğun talep: Talep salgın öncesini geçti
Arşiv

Koronavirüs karantina önlemleri nedeniyle turizm alanında yaşanan kısıtlamalar 2020 yazında kişilerin tatil yapamamasına neden olmuştu. NTV'nin haberine göre; Aşının bulunup uygulanmaya başlamasıyla birlikte ülkeler sınır kapılarını açmaya başlarken, 2020 yazında tatile gidemeyen birçok kişi rezervasyonlarını Mayıs ayı itibarıyla yapmaya başladı. Avrupa’nın en büyük ülkesi olan Almanya ise 1 Temmuz itibarıyla kısıtlamaları daha da gevşetmeye hazırlanırken Almanların 2021 yazıyla ilgili yaptıkları rezervasyonlarla ilgili açıklama geldi.

  • Dünyanın önemli tatil şirketlerinden TUI Group, yaptığı açıklamada, Almanların corona virüs salgınından önceki döneme göre daha yüksek oranda tatil rezervasyonu yaptıklarını açıkladı.

Türkiye’ye güçlü bir talep var


TUI Almanya Yönetim Kurulu Başkanı Marek Andryszak, Almanların Mayıs ayından bu yana, özellikle İspanya, Yunanistan ve Türkiye’ye yüksek talep gösterdiklerini belirtti. Marek Andryszak, "Yaz tatili hazırlıkları şu anda tüm hızıyla devam ediyor ve seyahate dair tüketici iyimserliği gün geçtikçe artıyor" dedi. Mayıs ayından bu yana yapılan rezervasyonların 2019 yılını geçtiğini belirten Andryszak, “İspanya'nın özellikle Balear ve Kanarya Adaları'na, bununla birlikte Yunanistan ve Türkiye’ye güçlü bir talep var” ifadelerini kullandı.

Türkiye’ye karantina kalktı: Avrupalı turistin talebi ikiye katlandı
EKONOMİ
Türkiye’ye karantina kalktı: Avrupalı turistin talebi ikiye katlandı
Abone Ol Google News
Baküde büyük hayal kırıklığı

Bakü'de büyük hayal kırıklığı

​A Milli Takımımız son 16 umutlarını mucizelere bıraktı.
Vatandaş aşıya koştu

Vatandaş aşıya koştu

​Aşı kuyruğu akşam da devam etti.
MHPli Büyükatamandan ülkücülere çağrı yapan Kılıçdaroğluna: YPGli kardeşlerine Kandildeki gizli ortaklarına seslen

Zor da olsa <br>bir ihtimal var

Zor da olsa
bir ihtimal var

A Milliler EURO 2020'de gruptan nasıl çıkar?
Madrid'de flaş ayrılık

Madrid'de flaş ayrılık

​Real Madrid efsanesi kulüpten ayrıldığını açıkladı.

​ABD Merkez Bankası faiz kararını açıkladı.

Günlük aşılama tam gaz devam ediyor.

​Bakanlık güncel vaka ve ölü sayılarını açıkladı.

Putin 'Bu çok önemli' diye duyurdu.

​Bakan Koca'dan toplumsal bağışıklık vurgusu.

Bursa'da korkutan görüntü

Bursa'da korkutan görüntü

Siyah olarak Marmara'ya akıyor.
FBI mafyayı tuzağa düşürdü

FBI mafyayı tuzağa düşürdü

Binlerce mafya üyesi mesajlaşma uygulaması ile yakalandı.

Limitler açıklandı

Limitler açıklandı

Süper Lig'de harcama limiti en yüksek takım Galatasaray oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.