Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Almanyada 7 bin kişi karantinaya alındı
DÜNYA

Almanya'da 7 bin kişi karantinaya alındı

Almanya'nın Gütersloh kentinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 7 bin kişinin karantinaya alındığı bildirildi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Gütersloh Kaymakamı Sven-Georg Adenauer, Rheda-Wiedenbrück kasabasındaki Tönnies et fabrikasında çalışanlarda Kovid-19 testi yapıldığı ve bunların yaklaşık 400’ünün pozitif çıktığı belirtti.

Yaklaşık 500 test sonucunun daha beklendiğini ve pozitif çıkan testlerin artacağını varsaydığını ifade eden Adenauer, tedbirler kapsamında et fabrikasında çalışan yaklaşık 7 bin kişinin karantinaya alındığını aktardı.

Adenauer, ayrıca bu ayın sonuna kadar okulların tatil edildiğini, kreşlerin de kapatıldığını kaydetti.

Avrupa'da koronavirüsün son 24 saati: İngiltere'de 184, İtalya'da 43 kişi öldü
KORONAVİRÜS
Avrupa'da koronavirüsün son 24 saati: İngiltere'de 184, İtalya'da 43 kişi öldü
Abone Ol Google News
Yeniden düşmeye başladı

Yeniden düşmeye başladı

​Türkiye'de koronavirüsün son 24 saati açıklandı.
Sürpriz yok dedi ve uyardı

'Sürpriz yok' dedi ve uyardı

Bakan Koca, Bilim Kurulu sonrası açıklama yapıyor.
Salon sayısını 111 bine çıktı

Salon sayısını
111 bine çıktı

​Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan LGS açıklaması.
On sekiz ilin <br>başsavcısı değişti

On sekiz ilin
başsavcısı değişti

​HSK'nın yaz kararnamesi yayımlandı.
Türk heyetten <br>Libya çıkarması

Türk heyetten
Libya çıkarması

​Türkiye'den Trablus'a üst düzey ziyaret.
UEFA kararını verdi

UEFA kararını verdi

​2021 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da.

Macron ateşle oynuyor

Macron ateşle oynuyor

Türk gemisine operasyon çeken Fransızlar püskürtüldü.

​İBB tesislerinde maske parayla satılıyor.

​Milli Savunma Bakanlığı görüntüleri paylaştı.
Külliye'de görüştüler

Külliye'de görüştüler

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti.
Vaka sayısı<br>bir milyona yaklaşıyor

Vaka sayısı
bir milyona yaklaşıyor

Günde 34 bin vaka ile rekor kırmıştı...

​18 Mart 2022'de hizmete açılacak.

Bilim Kurulu üyesi bu sözlerle uyardı.
İstifa etti

İstifa etti

Nihat Özdemir, Fenerbahçe Kulübü kongre üyeliğinden istifa etti.

Koronavirüse aldırış etmediler, düğün yapıp eğlendiler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.