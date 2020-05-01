Almanya’da Kovid-19 kısıtlamalarını protesto edenlere polis müdahale etti

Dünya

Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 17 bini aştı

Pakistan'da, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı son 24 saatte bin 322 kişi artarak 17 bin 439 oldu. Ülkede virüsün ilk kez görüldüğü 26 Şubat'tan bu yana 4 bin 315 kişi de sağlığına kavuştu.