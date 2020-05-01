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Koronavirüs Almanyada Kovid-19 kısıtlamalarını protesto edenlere polis müdahale etti
DÜNYA

Almanya’da Kovid-19 kısıtlamalarını protesto edenlere polis müdahale etti

Almanya’nın başkenti Berlin’de yeni tip koronavirüs kısıtlamalarını protesto etmek isteyenlere polis müdahalede bulundu. Meydana girişleri ve çevredeki caddeleri kapatarak geniş güvenlik önlemleri alan polis gösteriye izin vermedi.

Haber Merkezi AA
Uyarılara uymayanlara müdahale eden polis, birçok göstericiyi gözaltına aldı.
Uyarılara uymayanlara müdahale eden polis, birçok göstericiyi gözaltına aldı.

Almanya’nın başkenti Berlin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarını protesto etmek isteyenlere polis müdahalede bulundu.

Bir grup, Rosa-Luxemburg Meydanı’nın yakındaki Linien Caddesi’nde Kovid-19 önlemlerini protesto etmek amacıyla gösteri düzenlemek istedi.

  • Meydana girişleri ve çevredeki caddeleri kapatarak geniş güvenlik önlemleri alan polis gösteriye izin vermedi.

Polis, hoparlörlerden Kovid-19 tedbirleri kapsamında izinsiz gösteri yapmanın yasak olduğunu hatırlattı ve gösteri için toplananların bölgeden ayrılmalarını istedi.

Uyarılara uymayanlara müdahale eden polis, birçok göstericiyi gözaltına aldı.

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