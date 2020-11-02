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Koronavirüs Almanyada yoğun bakım servislerindeki hasta sayısında patlama yaşanıyor Yer kalmayacak
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Almanya’da yoğun bakım servislerindeki hasta sayısında patlama yaşanıyor: Yer kalmayacak

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında yoğun bakımdaki hasta sayısının iki haftada üçe katlandığını duyurdu. Alman Hastane Derneği (DKG) Başkanı Gerald Gass ise "2-3 hafta içinde Nisan ayından itibaren maksimum yoğun bakım hastası sayısını aşacağız" dedi.

Haber Merkezi İHA
Arşiv
Arşiv

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, sağlık sistemi üzerindeki aşırı yüklenme olduğunu duyurdu. İki hafta içinde yoğun bakım ünitelerinde bulunan hasta sayısının 3 kat arttığını belirten Bakan Spahn, "Yoğum bakım servislerinde yaşanılan yoğunluğu birlikte mücadele ederek kontrol edilebilir seviyeye çekeceğiz" dedi. Bakan Spahn, federal stoklardan bakım evlerine ve ayakta tedavi hizmetlerine 290 milyon maske gönderileceğini bildirdi.

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Alman Hastane Derneği (DKG) Başkanı Gerald Gass, vaka sayıların artışa geçmesiyle birlikte Almanya’da yoğun bakım hasta sayılarında büyük bir artışın görüldüğüne dikkat çekerek, "2 ila 3 hafta içinde Nisan ayından itibaren maksimum yoğun bakım hastası sayısını aşacağız ve bunu artık engelleyemeyiz" ifadelerini kullandı.

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  • Başkan Gassa, yoğun bakım servislerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle mevcut personelin yetersiz kaldığını, servis dışındaki alanlardan hemşirelerin yoğun bakım servislerinde görevlendireceklerini ifade etti.

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