Aşı 38 bin hayatı kurtardı

Almanya’da salgın hastalıklarla mücadeleden sorumlu Robert Koch Enstitüsü, koronavirüs aşılarıyla ilgili istatistikleri yayımladı. Ülkede 6 buçuk ay içerisinde yapılan aşılar sonucunda 38 binden fazla kişinin hayatının kurtulduğunu aktaran enstitü, aşıların ayrıca 76 bin kişiyi Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılmaktan, 20 bin kişiyi ise yoğun bakım tedavisinden uzak tuttuğunu bildirdi.

PANDEMİDEN ÇIKIŞ YOLU BELLİ

Yapılan modelleme çalışmasında, Almanya’nın aşı uygulamasının bu yıl 706 binden fazla vakayı önlediğinin altı çizildi. Robert Koch Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, “Kovid-19 aşı kampanyasının yüksek etkinliği, aşıların pandemiden çıkış yolunu etkileyici bir şekilde gösteriyor” ifadelerine yer verildi.

NÜFUSUN YARIDAN FAZLASI TAM AŞILI

Hükûmet, 2020’nin sonlarında vatandaşlarını virüse karşı aşılamaya başlarken, halihazırda 45 milyondan fazla kişiyi, nüfusunun yüzde 54,5’ini iki doz aşıladı. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, cumartesi günü yaptığı açıklamada, yaklaşık 51,8 milyon kişinin, yani nüfusun yüzde 62,3’ünün en az bir doz aşı olduğunu bildirdi.

REKLAM

ABD'DE VAKALAR YENİDEN PATLADI

Koronavirüs kaynaklı vaka ve ölü sayılarında birkaç hafta önce dibi gören ABD’de günlük vaka sayıları, Delta varyantının da etkisiyle yeniden 100 binin üzerine çıktı. ABD’de Kovid-19 verilerini derleyen Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre, ülkedeki günlük vaka sayısı Kasım 2020’den sonra ilk kez 100 bin seviyesini aştı. Uzmanlar, özellikle Delta varyantının etkisini artırdığına ve vakaların çok büyük bölümünün aşısız kişiler olduğuna dikkat çekiyor. Yine üniversitenin verilerine göre, 2 hafta önce 300’ün altında seyreden günlük vefat sayısı, 27 Mayıs’tan sonra ilk kez binin üzerine çıktı. Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte bin 154 artarak 616 bin 501’e yükseldiği ülkede virüs bulaşanların sayısı ise 35 milyonu geçmiş durumda.

REKLAM

KORONAVİRÜS İki doz ile rahat edin