Koronavirüs Ambulansların korona vakalarına müdahale süreci görüntülendi
TÜRKİYE

Ambulansların korona vakalarına müdahale süreci görüntülendi

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 112 İl Ambulans Servisi Anadolu Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği, vatandaşlara en hızlı hizmeti sağlamak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ambulans ekipleri özel koruma kıyafetlerini giyerek her vakandan sonra dezenfekte işlemi uyguluyor.

Haber Merkezi İHA
Hastaları acil servise teslim ettikten sonra hastane önünde veya en uygun yerde dezenfeksiyon işlemini yapıyorlar.
Hastaları acil servise teslim ettikten sonra hastane önünde veya en uygun yerde dezenfeksiyon işlemini yapıyorlar.

Küresel salgın haline gelen ve Türkiye’de de yayılan yeni tip koronavirüs nedeniyle 7 gün 24 saat faaliyette olan 112 İl Ambulans Servisi Anadolu Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği, vatandaşlara en hızlı hizmeti sağlamak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Alınan tedbirler kapsamında öncelikle hasta ile temasa geçecek ambulans ekipleri özel koruma kıyafetlerini giyiyor. Ardından vakadan önce ve sonra ambulanslar düzenli olarak dezenfekte ediliyor.

Koronavirüs vakalarıyla temasa geçerken dikkat ettikleri unsurlardan bahseden İstanbul Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Doç. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, şu şekilde konuştu:

“Ambulans ekipleri hastalarımızı acil servise teslim ettikten sonra hastane önünde veya en uygun yerde dezenfeksiyon işlemini yapıyorlar. Bunun için 282 istasyonumuz var ve hepsinde dezenfeksiyon cihazı bulunuyor.”

Alınan tedbirler kapsamında öncelikle hasta ile temasa geçecek ambulans ekipleri özel koruma kıyafetlerini giyiyor.

“282 istasyonumuz var ve hepsinde dezenfeksiyon cihazı bulunuyor”

Ambulans ekiplerinin koronavirüs vakalarına müdahale sürecini anlatan Türkdoğan, “Koronavirüs şüphesi olan vak’alardan gelen çağrılar doğrultusunda komuta merkezimiz Bilim Kurulunun algoritmasına göre ekiplerimizi yönlendiriyor. Tüm ekiplerimiz tulumlarını, maskelerini ve eldivenlerini giyerek hazırlıklı bir şekilde vak’aya çıkıyorlar. Vak’aya gittiklerinde analize alıp, müdahalesini yapıp komutanın yönlendirdiği en uygun hastaneye gidiyor ve acil servise bırakıyorlar. Hastalarımızı acil servise teslim ettikten sonra hastane önünde veya en uygun yerde dezenfeksiyon işlemini yapıyorlar. Bunun için 282 istasyonumuz var ve hepsinde dezenfeksiyon cihazı bulunuyor” dedi.

İstanbul Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Doç. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan

“112 personelinin koruyucu ekipman eksiği yok”

Koronavirüs vakalarının normal bir hastadan hiçbir farkı olmadığını söyleyen Türkdoğan, “Korona virüs hastalarına kliniğine göre tüm müdahaleleri yapılıyor normal hastadan hiçbir farkı yok. Tek farkı personelimiz koruyucu tulumlarını giyerek ve hastaya maske takarak müdahale ediyor. Tabi biz tüm vakaları göremiyoruz. Sadece kendi taşıdığımız vakaları görüyoruz. 112 personelinin koruyucu ekipman eksiği olmadığını ve her vakadan sonra değiştiğini de burada tekrar vurgulamak istiyorum. Bu değerlendirmeyi yaptığımızda iyi bir süreci yönettiğimizi düşünüyorum. Bundan dolayı başta sağlık bakanımız olmak üzere tüm yöneticilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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